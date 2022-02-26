Москва, 26 февраля 2022, 16:07 — REGNUM Сотрудник погрануправления Федеральной службы безопасности по Белгородской и Воронежской областям был ранен в ходе пресечения провокации украинских националистов. Об этом 26 февраля сообщает ЦОС ФСБ.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ), который пытался найти убежище в России, был расстрелян украинскими националистами.
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