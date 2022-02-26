, 16:04 — REGNUM Все санкции, которые введены против России, носят декларативный и PR-характер. Они направлены на то, чтобы с одной стороны — продемонстрировать мировому сообществу бурную деятельность, с другой — свести с минимуму экономические риски от вероятных контрсанкций. Так считает заместитель председателя комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев («Единая Россия»).

Комментируя корреспонденту ИА REGNUM известие о вероятности отключения России от SWIFT в течение нескольких дней, он пояснил:

«Если действительно дойдет до того, чтобы вводить санкции, которые нанесут серьезный ущерб, то ущерб будет огромный и обоюдный. Начнем с того, что систему SWIFT уже отключали, например, Ирану. Как видите — Иран жив и невредим ‑ и более того — показывает экономический рост выше, чем в Европе. Страшилкой про SWIFT пользуются только пропагандисты.

Если всё-таки произойдёт отключение, то для внутренних межбанковских платежей у нас есть внутренняя система «МИР» Эта система работает уже в десятках стран. И, соответственно, эти страны могут работать переходниками. Есть, условно говоря, переходник с одного разъёма на другой. Переводы возможны, но может будет некая временная неразбериха, связанная с тем, что существуют довольно большие объемы денег, которые идут между нашими странами.

Хорошо, они не заплатят нам что-то, но мы можем газ им не поставлять. А такие страны, как Германия, зависит на 35% от нашего газа. Финляндия — на 90%. Что будет с экономикой! Что будет с Европой в этот момент? Если на две недели что-то заглохнет и встанет? Это катастрофа. Напомню также, что SWIFT — это частная компания. Собственно говоря, почему это отключение все обсуждают, а саму компанию не спрашивают — она сама хочет лишаться объемного размера прибыли?

Там каждый день миллиарды долларов оборот. И это их прибыль, это частники, ещё раз повторяю, которые потеряют миллионы. По прихоти кого? Поэтому эта история не новая, и если они на неё решаться, катастрофы не произойдёт. Пока ни одной серьезной санкции я не увидел. Я постоянно читаю обновлённые версии. Такое впечатление, что люди придумывают лишь бы что-нибудь, чтобы дать под своим журналистом опубликовать на первых полосах опубликовать громкий заголовок про «ужасные санкции». На самом же деле, санкции придумывают такие, чтобы самим не прилетело».

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что в течении нескольких дней будет принято решение о том, чтобы отключить Россию от системы международных платежей SWIFT, 26 февраля сообщило агентство Reuters со ссылкой на главу одного из центральных банков еврозоны.

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