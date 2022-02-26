Москва, , 16:02 — REGNUM Более 150 авиарейсов отменено и задержано в воздушных гаванях Москвы. Об этом 26 февраля свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

В самолете

Так, по состоянию на 16:00 мск в аэропорту «Домодедово» задержано 15 рейсов, еще семь отменено; в аэропорту «Внуково» задержано 16 авиарейсов, еще 49 отменено; в аэропорту «Шереметьево» задержано 17 рейсов, еще 52 отменено.

Причины задержки и отмены авиарейсов в аэропортах не сообщаются.

Напомним, ранее «Метеоновости» сообщили, что 26 и 27 февраля в Москве и Подмосковье будут по-весеннему тёплые. Тёплую погоду в столичном регионе поддержит антициклон из Европы.