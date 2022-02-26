Химки, Московская область, , 16:01 — REGNUM 26 февраля в Химках на стадионе «Арена Химки» футбольный клуб «Химки» в матче девятнадцатого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 потерпел крупное поражение от московского «Динамо» со счетом 0:3.

ФК «Химки»

Забитыми мячами отметились Федор Смолов (35'), Себастьян Шиманьский (84' Константин Тюкавин) и Даниил Фомин (89' Ярослав Гладышев).

Красные карточки получили Филип Дагерстол (45'), Роман Евгеньев (52') и Николас Анван (68'). На матче работала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым.

Статистика матча («Химки"/ «Динамо»)

Удары 2/19

Удары в створ 1/11

Владение 40%/60%

Угловые 1/7

Нарушения 5/5

Составы команд:

«Химки»: Лантратов, Дагерстол, Волков, Виллемен, Тихий, Глушаков, Мамаев (Анван, 46'), Жирков (Набиуллин, 71'), Кухарук (Главчич, 80'), Мирзов, Зе.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Бальбуэна, Скопинцев, Евгеньев, Моро, Фомин, Шиманьский (Глыдышев, 88'), Захарян (Сазонов, 56'), Грулев (Макаров, 89'), Смолов (Тюкавин, 69').

«Динамо», одержав двенадцатую победу в сезоне и набрав 39 очков, обошло санкт-петербургский «Зенит» и поднялось на первую позицию. «Химки» с четырнадцатью очками остались на последнем месте в зоне вылета.