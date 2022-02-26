Анкара, 26 февраля, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Телефонные переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, главой Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым провел 26 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом, как передает «Anadolu Ajansı», сообщили 26 февраля в Управлении по связям Администрации президента Турции.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

«Обсуждены состояние и перспективы двусторонних связей, а также региональные процессы», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 23 февраля президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обменялись взглядами на признание Москвой Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР).