Москва, , 15:52 — REGNUM Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ), который пытался найти убежище в России, был расстрелян украинскими националистами. Об этом 26 февраля сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Украинский националист Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Представителями националистических формирований с территории Украины расстрелян военнослужащий ВСУ, пытавшийся найти убежище в Российской Федерации в целях уклонения от участия в боевых действиях», — говорится в сообщении.

Также указывается, что во время пресечения попытки вооруженной провокации был ранен сотрудник Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что воздушное пространство России закрыто для авиационных компаний Болгарии, Польши и Чехии.