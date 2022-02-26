Сочи, Краснодарский край, , 15:50 — REGNUM Сегодня, 26 февраля, футбольный клуб «Сочи» в матче девятнадцатого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 примет тульский «Арсенал». Встреча пройдет в Сочи на стадионе «Фишт», а стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Арсенал Tularegion.ru

Стартовые составы команд:

«Сочи»: Денис Адамов, Родригао, Ибрагим Цаллагов, Сергей Терехов, Игорь Юрганов, Кирилл Заика, Данила Прохин, Викториен Ангбан, Жоаозиньо, Никита Бурмистров, Матео Кассьера.

«Арсенал»: Антон Коченков, Артем Сокол, Максим Беляев, Горан Чаушич, Игорь Смольников, Данил Степанов, Георги Костадинов, Кингс Кангва, Эванс Кангва, Евгений Марков, Сергей Ткачев.

Бригада арбитров: Владислав Безбородов | Адлан Хатуев | Роман Милюченко | Роман Сафьян | Игорь Панин.