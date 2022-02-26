Москва, , 15:46 — REGNUM Решение Роскосмоса о приостановке сотрудничества по организации пусков с космодрома Куру во Французской Гвиане приведёт к задержке запуска спутников европейской навигационной системы Galileo. Об этом сообщил генеральный директор АО «Главкосмос» (подразделение Роскосмоса по внешнеэкономической деятельности) Дмитрий Лоскутов 26 февраля в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Космодром Куру Philippe Semanaz

Лоскутов рассказал, что Роскосмос начал подготовку к вывозу российских специалистов из Гвианского космического центра. Он добавил, что им потребуется несколько дней для консервации оборудования.

Генеральный директор Роскосмоса напомнил, что на 5 апреля (6 апреля по московскому времени) 2022 года был запланирован запуск с космодрома Куру российской ракеты с двумя спутниками системы Galileo.

«По всей видимости, он [запуск] будет отложен. Это действительно важная программа для Евросоюза — такая же как для нас ГЛОНАСС», — подчеркнул Лоскутов.

Ранее 26 февраля генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин объявил о прекращении сотрудничества по организации запусков с космодрома Куру. Это решение стало ответом на санкции Евросоюза против российских предприятий космической отрасли.

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