Париж, , 15:45 — REGNUM Российский сухогруз в проливе Ла-Манш был «формально» задержан для таможенного досмотра. Об этом 26 февраля сообщили в посольстве России в Париже.

Сухогруз The Photographer

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«По информации посольства России в Париже, 26 февраля в 07:00 в территориальных водах Франции в районе городе Булонь-Сюр-Мер был задержан российский сухогруз «Baltic leader», — приводит сообщение российского диппредставительства РИА Новости.

Также уточняется, что на борту судна находится экипаж в составе 19 человек и добавляется, что российское судно было сопровождено двумя катерами береговой охраны до порта города Булонь-Сюр-Мер.

«В качестве формальной причины (задержания — ред.) был назван таможенный досмотр», — отметили в посольстве РФ.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что увеличение числа ложных сообщений по ситуации на Украине наблюдается по мере успешного выполнения Вооруженными силами России боевых задач в ходе специальной военной операции по защите Донбасса.