Канберра, 26 февраля, 2022, 15:36 — ИА Регнум. Вещание российского телеканала RT на территории Австралии приостановлено австралийским спутниковым оператором Foxtel из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает пресс-служба спутникового оператора.

Jürg Vollmer Передвижная телестанция RT

«В связи с обеспокоенностью ситуацией на Украине Foxtel приостанавливает вещание канала в рамках услуг Foxtel и FLASH», — приводит сообщение пресс-службы RT.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Госдеп США рекомендует американским гражданам немедленно покинуть Белоруссию.