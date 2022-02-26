Екатеринбург, , 15:33 — REGNUM В Свердловской области ужесточили ограничения, связанные с коронавирусом. Причиной стал рост числа заболевших COVID-19, сообщает пресс-служба губернатора.

Коронавирус

Иван Шилов © ИА REGNUM

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Так, с 27 февраля по 7 марта в регионе запрещаются публичные мероприятия. Указ губернатора Евгения Куйвашева разместят на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация с пандемией на Среднем Урале пока остаётся не самой простой.