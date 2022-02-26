Москва, 26 февраля, 2022, 15:29 — ИА Регнум.

Дарья Драй ИА REGNUM «Служу России»

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Заявление почетных членов РВИО и его актива по ситуации на Украине

25 февраля 2022

Россия никогда не начинает войн, Россия их заканчивает. События на Украине начались не вчера, а по меньшей мере восемь лет назад. Совсем скоро спецоперация по изгнанию из Украины созданных НАТО и американскими советниками вооруженных баз и идейных наследников Бандеры и Шухевича, наконец, закончится.

Мы сожалеем о том, что многолетние усилия по прекращению кровопролития на Донбассе ни к чему не привели. Киевская хунта продолжала убивать женщин, стариков и детей.

Мы сожалеем о том, что оказались бессильными дипломатические средства. Запад продолжал взращивать ненависть, продолжал накачивать Украину оружием — потому что более столетия мечтал стравить наши братские народы между собой. И по заявлениям западных лидеров, звучащим сегодня в СМИ, мы отчетливо понимаем — Западу нужен вовсе не мир на континенте, а слабая Россия, слабый русский мир и марионеточное управление Украиной.

Но у них ничего не вышло и не выйдет.

В наших душах нет ненависти и злобы к украинскому народу, и мы верим, что у подавляющего большинства украинцев нет ненависти к русским. Потому что мы — одной истории, одной культуры, одной крови, одной памяти! Не верим, что эта ненависть может стать основой сознания европейцев и американцев, определяющей отношение к России и многонациональному российскому народу.

Нас — десятки миллионов. И мы победим! Все вместе, мы — россияне и украинцы! И зажжем вечный огонь на могиле тех, кто вчера и сегодня погиб за свободную Украину. Эти герои будут лежать рядом с теми, кто погиб при освобождении нашей земли в боях с гитлеровцами и их прислужниками в годы Великой Отечественной войны — мы восстановим все памятники, разрушенные потомками «бандеровцев».

Мы отстроим все взорванные ими мосты и плотины. Мы воссоединим родных и близких, лишенных возможности навещать друг друга из-за политических дрязг и закрытых границ.

Мы восстановим крепкие и неразрывные узы дружбы, которые всегда делали наши братские народы непобедимыми и бесстрашными.

И тогда над нашими странами будет спокойное, чистое и мирное небо.