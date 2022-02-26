Москва, , 15:26 — REGNUM Президент России Владимир Путин еще не проиграл ни одной войны, поэтому оптимизм лидеров Запада относительно того, что Россия погрязнет в украинской «трясине» преждевременны, об этом пишет издание 26 февраля Newsweek.

Специальная военная операция России по защите Донбасса. 05 00. 26.04.2022 © ИА REGNUM

«По мере того, как разворачивается битва воли и силы между Россией и Западом за судьбу Украины, следует помнить об одном ключевом факте: Владимир Путин никогда не проигрывал войны. Во время прошлых конфликтов в Чечне, Грузии, Сирии и Крыму за два десятилетия своего пребывания у власти Путин добился успеха, ставя перед своими вооруженными силами четкие, достижимые военные цели, которые позволили бы ему убедительно заявить о победе в глазах российского народа и осторожно — остального мира. Его последняя инициатива на Украине вряд ли будет чем-то отличаться», — указывает издание.

Несмотря на месяцы наращивания военной мощи вдоль границ Украины и неоднократные предупреждения администрации президента США Джо Байдена о том, что вторжение может произойти в любое время, предрассветная бомбардировка 24 февраля, положившая начало «первой за последние десятилетия» наземной войне в Европе, казалась неожиданностью для много украинцев. В крупных городах по всей стране размером со штат Техас ошеломленные граждане, убаюканные неоднократными заверениями своего президента в том, что Россия не будет вторгаться, наблюдали и слушали звук громовых взрывов, направленных против украинских военных баз, аэропортов и органов управления. В течение 24 часов конфликт быстро разросся по масштабу: российские танки и войска быстро двинулись к Киеву.

В одно мгновение вторжение российского президента Путина на Украину разрушило порядок безопасности в Европе, установившийся после Холодной войны, который, к ярости России, был основан на постоянно расширяющемся альянсе НАТО. Аналитики ожидают, что после падения Киева военная агрессия уступит место политическому урегулированию, в результате которого будет создано дружественное России правительство. К 25 февраля президент Украины Владимир Зеленский рассматривал приглашение Москвы провести переговоры о «нейтралитете» в соседней Беларуси.

«Если эти переговоры состоятся, Путин сможет вывести войска и положить конец конфликту, нанеся при этом Западу унизительный удар», — продолжило издание. — И в этом, по мнению военных и российских экспертов, и может заключаться реальная цель»

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На следующий день после начала российской операции Белый дом объявил о том, что присоединится к Европейскому союзу в реализации санкций против Путина лично. Кроме того, Байден в своем выступлении в день начала операции отметил, что, по его мнению, Путин, возможно, навлек на себя массу неприятностей, вторгшись на Украину.

«История снова и снова показывает, как быстрые завоевания территории уступают место жесткой оккупации, актам массового гражданского неповиновения и стратегическим тупикам», — сказал он.

И действительно, отмечает Newsweek, тысячи украинских мирных жителей прошли подготовку в составе «организаций территориальной обороны», созданных для противодействия России.

Тем не менее представители американской разведки в частном порядке не разделяют оптимизма Байдена по поводу «массового неповиновения». Как отметил один чиновник, который просил не разглашать его имени, «после того, как правительство в Киеве будет свергнуто, на Украине не будет оппозиции, которую США могли бы поддержать военными средствами».

Его пессимизм коренится в поведении Путина в прошлом, особенно когда он руководил кампанией «выжженной земли, направленной на жестокое подавление повстанческого движения в Чечне более 20 лет назад».

Действительно, годы, проведенные Путиным в качестве главнокомандующего вооруженными силами России, указывают на обоснованность того, чтобы сомневаться в оптимизме Байдена, который уверен, что Россия увязнет на Украине. Помимо подавления «мусульманских повстанцев» в Чечне, ему также удалось «отделить две части» Грузии. Затем в 2014 году он вернул Крым, который до этого был в составе Украины и создал «сепаратистские движения в двух преимущественно русскоговорящих регионах. Успех содействовал Москве и в Сирии.

«Если события будут развиваться так, как сейчас ожидают военные аналитики, конфликт закончится относительно быстро урегулированием путем переговоров, которое может привести к уступке части территории России, установлению в Киеве нового дружественного России режима и частичному выводу войск, что позволит Путину избежать увязания в «трясине», в которую так сильно хочет его затянуть Запад. При этом Путин сможет утверждать, что нанес сокрушительный удар по НАТО, главной цели своей агрессии», — указывает издание.

Напомним, Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса и установлению мира, начатую 24 февраля по решению президента России Владимира Путина после просьбы о военной помощи со стороны ДНР и ЛНР. Эти признанные Россией республики годами подвергаются агрессии со стороны Украины. В ходе совместных действий российских Вооруженных сил и подразделений Народной милиции двух республик должна быть полностью устранена угроза Донбассу и России со стороны украинских вооруженных формирований, проведена демилитаризация и денацификация Украины.

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