Омск, 26 февраля, 2022, 15:23 — ИА Регнум. В Омской области за прошедшие сутки выявлено 1846 новых носителей коронавируса, 187 из которых госпитализированы в стационары. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федерального оперштаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее число подтверждённых случаев инфицирования SARS-CoV-2 в регионе достигло 161 080. Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 109 918 человек, в том числе 2340 за последние сутки.

За последние 24 часа также подтверждено восемь летальных случаев среди ковид-пациентов. Таким образом, всего к настоящему времени жертвами коронавируса стали 3895 жителей Омской области.