Лидс, Великобритания, 26 февраля, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Сегодня, 26 февраля, в Лидсе на стадионе «Элланд Роуд» «Лидс Юнайтед» в матче 27-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 примет лондонский «Тоттенхэм». Игра начнется в 15:30 по московскому времени.

Футбольный клуб «Тоттенхэм»

На матче будет работать бригада арбитров во главе с Крейгом Поусоном. Ассистенты главного судьи — Йан Хассин и Ричард Уэст. Резервный арбитр — Роберт Джонс.

Стартовые составы команд:

«Лидс Юнайтед»: Иллан Мелье, Люк Эйлинг, Диего Льоренте, Паскаль Стрейк, Хуниор Фирпо, Робин Кох, Адам Форшоу, Стюарт Даллас, Рафинья, Даниэль Джеймс, Джек Харрисон.

«Тоттенхэм»: Уго Льорис, Кристиан Ромеро, Эрик Дайер, Бэн Дэвис, Мэтт Доэрти, Пьер-Эмиль Хейбьерг, Сон Хын Мин, Райан Сессеньон, Харри Уинкс, Деян Кулушевски, Харри Кейн.

На данный момент «шпоры» с двенадцатью победами и 39-ю очками занимают восьмое место в турнирной чемпионата Англии. «Лидс Юнайтед», набрав 23 очка, идет семью позициями ниже.