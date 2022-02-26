Луганск, , 15:08 — REGNUM Рядом с городом Счастье в Донбассе журналисты «Известий» попали под обстрел, они не пострадали, сообщается в Telegram-канале издания.

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«Журналисты «Известий» попали под обстрел в пос. Веселая гора рядом с городом Счастье Луганской области. Корреспондент Денис Кулага и оператор Альфред Оя не пострадали, успели укрыться в безопасном месте», — отмечается в сообщении.

Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. В телеобращении президент Владимир Путин заявил, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.

Он призвал военных ВСУ не выполнять преступных приказов украинской власти и сложить оружие.