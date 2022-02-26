Москва, 26 февраля, 2022, 15:06 — ИА Регнум. Роскосмос ещё несколько лет назад сформировал портфель заказов для отечественных производителей микроэлектроники с целью снижения зависимости от импортных комплектующих, заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Интервью опубликовано в февральском выпуске журнала «Русский космос».

Kremlin.ru Дмитрий Рогозин

Глава Роскосмоса отметил, что сохраняющаяся зависимость от импортных комплектующих стала обременительной проблемой на фоне жесточайших санкций против России. Он подчеркнул, что особенно остро эта проблема касается микроэлектроники категории Space.

Рогозин добавил, что для решения этой проблемы госкорпорация сформировала портфель заказов на первоочередные комплектующие для отечественных предприятий. Он подчеркнул, что портфель был сформирован ещё несколько лет назад.

Генеральный директор Роскосмоса рассказал, что конструкторам пришлось перепроектировать отдельные системы космических аппаратов. Рогозин отметил, что специалистам удалось минимизировать затраты благодаря использованию универсальных технологических и схемотехнических решений.