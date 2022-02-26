Тайбэй, , 15:00 — REGNUM Через Тайваньский пролив, который разделяет материковый Китай с островом Тайвань, 26 февраля прошел эсминец ВМС США. Об этом 26 февраля сообщает тайваньское оборонное ведомство.

Эсминцы УРО типа «Арли Берк»

Согласно его данным, американский военный корабль прошел через Тайваньский пролив в северном направлении «в условиях нормальной обстановки».

При этом пресс-служба 7-го флота США, в свою очередь, подтвердила эту информацию, уточнив, что это был ракетный эсминец USS Ralph Johnson.

Также утверждается, что американский корабль прошел в проливе через относящийся к нейтральным водам коридор «в соответствии с международным правом».

Как сообщало ИА REGNUM, накануне Китай призвал Соединенные Штаты дать объяснение и немедленно положить конец их вредоносным кибератакам.