Тайбэй, 26 февраля 2022, 15:00 — REGNUM Через Тайваньский пролив, который разделяет материковый Китай с островом Тайвань, 26 февраля прошел эсминец ВМС США. Об этом 26 февраля сообщает тайваньское оборонное ведомство.
Согласно его данным, американский военный корабль прошел через Тайваньский пролив в северном направлении «в условиях нормальной обстановки».
При этом пресс-служба 7-го флота США, в свою очередь, подтвердила эту информацию, уточнив, что это был ракетный эсминец USS Ralph Johnson.
Также утверждается, что американский корабль прошел в проливе через относящийся к нейтральным водам коридор «в соответствии с международным правом».
Как сообщало ИА REGNUM, накануне Китай призвал Соединенные Штаты дать объяснение и немедленно положить конец их вредоносным кибератакам.