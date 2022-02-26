Москва, 26 февраля 2022, 14:56 — REGNUM По мере успешного выполнения вооруженными силами России боевых задач констатируется нарастание количества истеричных фейков. Об этом сообщили в Минобороны России.
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Ведомство обещает регулярно сообщать достоверную информацию о российской военной операции на Украине.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. В телеобращении президент страны Владимир Путин заявил, что обстоятельства «требуют незамедлительных действий», ЛНР и ДНР обратились с просьбой о помощи.