Томск, , 14:54 — REGNUM В Томске возбуждено уголовное дело по факту гибели пассажира маршрутного автобуса. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД по региону, трагедия произошла днём 21 февраля на улице Сергея Лазо.

ДТП в Томске УМВД по Томской области

Предварительно установлено, что 37-летний водитель автобуса ПАЗ начал движение с остановки, не убедившись в безопасности. В результате 42-летний пассажир упал на проезжую часть и попал под колёса автобуса. Пострадавшего доставили в больницу, где он вскоре скончался.

К настоящему времени водитель отстранён от управления транспортным средством. Дело возбуждено за нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть пассажира.