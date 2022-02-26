Париж, 26 февраля 2022, 14:51 — REGNUM Задержанный в проливе Ла-Манш российский сухогруз прибыл в порт Булонь-сюр-Мер (Франция), передает Marine Traffic.
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26 февраля Морская префектура Франции сообщила о перехвате российского сухогруза в Ла-Манше. В посольстве России в Париже пояснили, что в дипмиссию поступил срочный звонок от капитана судна. Причины не называются.
Консульский отдел связался с властями Франции для получения комментария.