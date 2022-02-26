Тюмень, 26 февраля 2022, 14:49 — REGNUM В Тюмени 26 февраля без водоснабжения остались пять многоквартирных жилых домов. Повреждение водовода диаметром 300 мм произошло на ул. Логунова, сообщает информационный центр правительства региона.
Воды не было несколько часов. Был организован её подвоз жителям. Возобновить подачу воды удалось путём оперативного переподключения, сообщили в пресс-службе «Росводоканал Тюмень».
«Система водоснабжения города закольцована. Это позволило нам произвести перераспределение воды», — пояснил начальник цеха эксплуатации сетей водоснабжения Владимир Шааб.
На данный момент специалисты «Росводоканала» продолжают работать над устранением аварии.