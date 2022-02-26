Тюмень, 26 февраля, 2022, 14:49 — ИА Регнум. В Тюмени 26 февраля без водоснабжения остались пять многоквартирных жилых домов. Повреждение водовода диаметром 300 мм произошло на ул. Логунова, сообщает информационный центр правительства региона.

Информационный центр правительства Тюменской области Жителям с улицы Логунова подвезли воду

Воды не было несколько часов. Был организован её подвоз жителям. Возобновить подачу воды удалось путём оперативного переподключения, сообщили в пресс-службе «Росводоканал Тюмень».

«Система водоснабжения города закольцована. Это позволило нам произвести перераспределение воды», — пояснил начальник цеха эксплуатации сетей водоснабжения Владимир Шааб.

На данный момент специалисты «Росводоканала» продолжают работать над устранением аварии.