Рига, 26 февраля, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Воздушное пространство Литвы будет закрыто для пролета через него российских самолетов. Об этом 26 февраля сообщил литовский министр юстиции Янис Борданс на своей странице в соцсети Twitter.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Латвия

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«Будьте уверены, воздушное пространство для российских рейсов будет закрыто», — сказал он.

При этом до того эстонский министр экономики и инфраструктуры Таави Аас заявил, что воздушное пространство Эстонии закрыто для самолетов из России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские войска (ВСУ) обстреляли Горловку ракетными системами залпового огня «Град».