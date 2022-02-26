Донецк, , 14:35 — REGNUM Эшелонированная оборона, созданная в Донбассе украинскими военными (ВСУ), практически пройдена, заявил 26 февраля замглавы народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

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«Эшелонированную оборону, которая была создана (ВСУ — прим.), мы практически прошли. Поэтому начинаем усиливать натиск и скорость передвижения», — сказал он в эфире телеканала «Россия-1».

Он сообщил о большом числе попаданий со стороны ВСУ по соцобъектам:

«Очень много у нас попаданий по соцобъектам. Очень много людей находится без воды, света и тепла».