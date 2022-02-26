Вашингтон, , 14:35 — REGNUM Выручка производителей смартфонов выросла до рекордного уровня в $448 млрд по итогам 2021 года. Об этом свидетельствует отчёт компании Counterpoint Research.

Смартфоны Philip Wilson

В сравнении с 2020 годом доходы производителей смартфонов выросли на 7%. Лидером рынка осталась американская компания Apple с выручкой около $196 млрд.

Выручка Samsung составила около $72 млрд. Замкнули пятёрку крупнейших производителей китайские компании Oppo (выручка $37 млрд), Xiaomi ($36 млрд) и Vivo ($34 млрд). Совокупная выручка всех остальных производителей смартфонов в 2021 году составила $73 млрд.

Средняя цена смартфона в 2021 году достигла $322, что на 12% больше, чем в 2020 году. Рост цен объясняется более широким распространением устройств с поддержкой мобильной связи 5G.

В 2021 году на смартфоны с поддержкой мобильной связи пятого поколения пришлось около 40% от глобальных поставок. В 2020 году этот показатель составлял 18%.

Мировые поставки смартфонов в 2021 году возобновили рост впервые с 2017 года. Всего за предыдущий год во всём мире отгружено 1,39 млрд устройств.