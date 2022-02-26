Москва, , 14:29 — REGNUM Федеративные Штаты Микронезии прислали ноту о том, что они разрывают свои отношения с Россией. Об этом 26 февраля сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Запад откликнулся на призыв (президента Украины Владимира) Зеленского о действенной помощи: Федеративные Штаты Микронезии прислали ноту о разрыве дипломатических отношений с Россией», — написала она в своем сообщении.

Кроме того, сообщила официальный представитель МИД России отметила, что Вашингтон вновь используют Микронезию для защиты неонацизма на Украине и поддержки нацистского режима в Киеве.

Также Захарова добавила, что США и Украина являются костяком антифашистским инициативам на площадке ООН.

Отметим, Россия и Микронезия установили дипломатические отношения в 1999 году.