Донецк, , 14:21 — REGNUM Украинские войска (ВСУ) обстреляли Горловку ракетными системами залпового огня «Град». Об этом 26 февраля сообщает представительство ДНР в СЦКК.

Стела при въезде в Горловку Dan-news.info

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Отмечается, что обстрел зафиксирован по направлению н.п. Горловка: выпущено 5 ракет из БМ-21 «Град».

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР, еще в 2014 г. объявивших о независимости от Киева.

24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины.

Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы РФ не наносят никаких ударов по городам Украины, гражданскому населению ничего не угрожает.