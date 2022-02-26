Ростов-на-Дону, , 14:17 — REGNUM В Ростовской области — в районе Нижнекамышинского в Миллеровском районе — зафиксирована стрельба со стороны Украины и падение трех мин 120 мм. Об этом сообщили в ФСБ России.

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Жертв, пострадавших и разрушений нет.