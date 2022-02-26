Брюссель, , 14:15 — REGNUM В течении нескольких дней решение о том, чтобы отключить Россию от системы международных платежей SWIFT, будет принято в течение нескольких дней. Об этом 26 февраля сообщает агентство Reuters со ссылкой на главу одного из центральных банков еврозоны.

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«SWIFT — это просто вопрос времени, очень короткого времени, дней», — сказал он.

При этом собеседник Reuters не уточнил сроков работы SWIFT на территории России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эстонский министр экономики и инфраструктуры Таави Аас заявил, что воздушное пространство Эстонии закрыто для самолетов из России.