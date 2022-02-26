Томск, , 14:09 — REGNUM В Томской области за прошедшие сутки зарегистрировано три новых летальных случая среди пациентов с COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федерального оперштаба.

Коронавирусный стационар Дарья Драй © ИА REGNUM

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Таким образом, всего к настоящему времени жертвами коронавируса в регионе стали 743 человека. Выздоровели от COVID-19, по состоянию на 26 февраля, 69 284 человека, в том числе 636 за сутки.

Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 95 715. За последние 24 часа выявлено 1609 новых носителей, 192 заразившихся госпитализировали в стационары.