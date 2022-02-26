Москва, 26 февраля, 2022, 13:58 — ИА Регнум. Пользователи Facebook и Instagram сообщают о нестабильной работе социальных сетей 26 февраля. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего стабильность работы интернет-сервисов.

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Число сообщений о сбоях в работе принадлежащих американской компании Meta (ранее Facebook) социальных сети начало расти с 09:00 мск. Карта Downdetector свидетельствует, что сообщения о сбоях поступают из России, Эстонии, Литвы, Белоруссии, Украины, Молдавии, Грузии, Азербайджана и других стран.

Большая часть жалоб пользователей Instagram (83%) связана с некорректной работой мобильного приложения. Пользователи Facebook жалуются на работу мобильного приложения и сайта социальной сети.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 февраля Роскомнадзор начал замедлять трафик Facebook в соответствии с решением Генпрокуратуры РФ. Решение принято в связи с ограничениями на работу аккаунтов российских СМИ в этой социальной сети.