Донецк, , 13:57 — REGNUM 26 февраля в Горловке в результате обстрела со стороны украинских войск (ВСУ) около 1100 абонентов остались без электроэнергии. Об этом 26 февраля заявил Штаб территориальной обороны ДНР.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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«В настоящее время обесточены 3 ТП, в результате без электроэнергии остались 1172 абонента, отключена котельная, которая обеспечивала теплом 72 жилых дома, 2 детских сада», — отмечается в сообщении.

Ранее в Горловке в результате обстрела со стороны ВСУ был перебит газопровод, сообщают 26 февраля городские власти.

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