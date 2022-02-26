Москва, 26 февраля 2022, 13:48 — REGNUM Посольство России во Франции заявило о задержании российского грузового судна в проливе Ла-Манш. Дипмиссия ожидает разъяснений от французской стороны, сообщили 26 февраля в пресс-службе диппредставительства РФ.
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«В посольство поступил экстренный звонок от капитана российского сухогруза, он сообщил о задержании судна французскими властями в проливе Ла-Манш», — сообщил ТАСС руководитель пресс-службы посольства РФ в Париже Александр Макогонов.
Консульский отдел посольства РФ связался с французскими властями с целью получения разъяснений, отмечается в сообщении.
Ранее France-Presse сообщило, что в проливе Ла-Манш перехвачено российское судно. При этом какие-либо подробности произошедшего не уточняются.
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