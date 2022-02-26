Луганск, , 13:47 — REGNUM Силовики Украины покинули Станицу Луганскую за одну ночь и никого не предупредили о своем отходе. Об этом 26 февраля рассказал журналистам глава поселка Альберт Зинченко.

ЛНР Lug-info.com

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По словам главы Станицы Луганской, жителям населённого пункта плохо жилось на линии фронта, так как она проходила через нее два раза.

«Но ушли тихо: вечером были — утром их не стало. Говорят, что защищают каждую (пядь), но вот тебе результат. Ну и слава, господи, потому что в последние две недели люди в подвалах», — сказал он.

Также Зинченко отметил, что в настоящее время в поселке после боевых действий перебит газопровод и разбиты дороги, однако при этом работает больница и имеется запас топлива.

«У нас четыре ранения за эти сутки. Один человек скончался — поднял боеприпас (с земли). Самое главное, что сейчас должны закончиться боевые действия», — добавил главы Станицы Луганской.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВСУ в третий раз применили ракету «Точка-У» по Кировскому району Донецка.