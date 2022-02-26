Новосибирск, , 13:47 — REGNUM В Новосибирске в помещения основной арены строящегося ледового дворца спорта подано тепло. Об этом сообщили в правительстве региона.

Ледовая арена к МЧМ-2023 в Новосибирске Правительство Новосибирской области

«Могу с удовлетворением сказать, что тепло было подано в основной объём на неделю раньше: по графику должны были это сделать 1 марта, а тепло пошло в помещения уже 24 февраля», — прокомментировал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Напомним, ранее глава региона уточнил, что ледовую арену в Новосибирске сдадут в срок — вне зависимости от того, какое решение будет принято о месте проведения Молодёжного чемпионата мира по хоккею в 2023 году.

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