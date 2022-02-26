Донецк, , 13:43 — REGNUM ВСУ в третий раз применили ракету «Точка-У» по Кировскому району Донецка. Об этом 26 февраля сообщили в Народной милиции ДНР.

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Целью была нефтебаза, ракета сбита, отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что утром 26 февраля силами ПВО ДНР было перехвачено две ракеты тактических ракетных комплексов (ТРК) «Точка-У» украинских боевиков.

«Рано утром силы ПВО перехватили две ракеты ТРК «Точка-У» в ДНР. Обе ракеты тактико-ракетного комплекса не сработали», — отмечается в сообщении.

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