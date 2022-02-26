Москва, , 13:39 — REGNUM Пользователи Twitter в России сообщают о массовых сбоях в работе социальной сети 26 февраля. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего стабильность работы интернет-сервисов.

Twitter lonaug

По данным Downdetector, сообщения о сбоях в работе Twitter стали поступать с 12:00 по московскому времени. Сообщается о недоступности как мобильного приложения, так и сайта социальной сети.

Карта отчётов о сбоях Downdetector свидетельствует, что проблемы с доступом к социальной сети возникли во всех крупных городах России. Сообщения на сайте социальной сети остаются недоступны по состоянию на 13:30 мск.