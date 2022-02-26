Москва, , 13:37 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский спешно покинул Киев, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по защите Донбасса — трансляция»

«Вместе со своим окружением сбежал в город Львов, где ему вместе с помощниками оборудовали место для проживания», — отметил Володин в телеграм-канале со ссылкой на депутатов Верховной рады, которых для встречи с главой государства пригласили во Львов.

Все видео, на которых фигурирует Зеленский, были записаны заранее, подчеркнул парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Россия проводит военную операцию по обращению ЛНР и ДНР.