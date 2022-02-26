Москва, , 13:30 — REGNUM Министерство культуры России проведёт акцию «День в музее» для поддержки беженцев из Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. 26 февраля об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.

Министерство культуры РФ © Михаил Макаров

Акция в подведомственных Минкультуры музеях пройдёт 1 марта 2022 года. В мероприятии примут участие учреждения культуры из регионов, принимающих эвакуировавшихся из ДНР и ЛНР жителей. В частности, акция пройдёт в Московской, Тульской, Смоленской, Саратовской, Ростовской областях, а также в городе Севастополь.

Программа «Дня в музее» рассчитана на целый день пребывания посетителей. Детям из семей беженцев будет обеспечено питание и доставка в учреждения культуры. В участвующих в акциях музеях пройдут экскурсии, мастер-классы и другие культурно-просветительские мероприятия.

Руководство ДНР и ЛНР объявило об эвакуации жителей из-за обострения ситуации на линии разграничения 18 февраля 2022 года. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

К 22 февраля из республик Донбасса на территорию России было эвакуировано более 90 тысяч человек. 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по защите Донбасса и установлению мира.