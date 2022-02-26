Челябинск, 26 февраля, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Ещё несколько жителей Челябинской области стали жертвами мошенников. Они отдали неизвестным 4 млн рублей, сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Gtrk-kaluga.ru Мошенники

Пострадавшими оказались жители Челябинска, Снежинска, Кыштыма и Миасса. Им звонили лица, представлявшиеся сотрудниками службы безопасности банка и правоохранительных органов.

Кыштымца 1949 года рождения втянули в якобы секретную операцию. В результате он потерял 780 тыс. рублей.