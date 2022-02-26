Красноярск, 26 февраля, 2022, 13:24 — ИА Регнум. В Красноярском крае на дорогах сохраняется гололедица. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, в ближайшие дни в центральных и южных районах днём ожидаются положительные температуры, а ночью — отрицательные.

Гололед на дорогах

В связи с этим обстановка на дорогах может осложниться. Водителей предупредили быть осторожными особенно на загородных трассах.

«В зимний период особенно опасно ездить на повышенных скоростях, так как на дорожном полотне местами возможен гололед, выехав на который, машина может уйти в неконтролируемый занос», — отметили в ведомстве.

С начала года спасатели более 300 раз выезжали на помощь пострадавшим в авариях, спасено 120 человек.