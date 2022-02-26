Варшава, , 13:24 — REGNUM Мужская сборная Польши по футболу не намерена играть с национальной командой России стыковой матч чемпионата мира по футболу 2022 года (ЧМ-2022). Об этом 26 февраля заявил президент Польского футбольного союза (PZPN) Цезарий Кулеша на своей странице в соцсети Twitter.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

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По его словам, польская сборная не хочет играть стыковой матч мирового первенства с командой России из-за обострения ситуации на Украине.

Также Кулеша добавил, что PZPN ведет переговоры с федерациями футбола Швеции и Чехии для того, чтобы представить свою позицию Международной федерации футбола.

Отметим, сборная России должна была сыграть с командой Польши стыковой полуфинальный матч отбора чемпионата мира по футболу 2022 года 24 марта на стадионе «ВТБ-Арена» в Москве.