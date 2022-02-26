Донецк, 26 февраля, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ будут обстреливать жилые районы населенных пунктов ДНР из реактивных систем залпового огня «Град», чтобы «обвинить» республики и Россию в гибели людей и разрушениях инфраструктуры.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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"По данным разведки ДНР, украинские вооруженные формирования в ближайшее время планируют массированные обстрелы из «Градов» и другого тяжелого вооружения жилых кварталов Краматорска, Артемовска, Славянска, возможно, Мариуполя и других населенных пунктов Донбасса… Целью этого преступления является обвинение в обстрелах, разрушениях жилья и инфраструктуры, возможной гибели людей подразделений Республик и России», — сообщил он в Telegram-канале.

Минобороны России ранее подчеркнуло, что Вооруженные силы РФ не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.

Гражданскому населению ничего не угрожает.