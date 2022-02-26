Новосибирск, , 13:23 — REGNUM Позиция Ельцин-центра в отношении специальной военной операции России понятна. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сказал новосибирский политолог Сергей Бирюков.

«Ельцин-центр» (сс) Владислав Фальшивомонетчик

«Ельцин-центр — один из форпостов либеральной идеологии в России, символизирующий преемственность с эпохой 1990-х. Поэтому его позиция в отношении указанных событий понятна. Однако его позиция очевидно расходится с позицией действующего руководства страны, и может вызвать осуждение с его стороны, пусть и символическое. Однако до жёсткой реакции дело едва ли дойдёт», — считает Бирюков.

Напомним, ранее новосибирский депутат Ростислав Антонов (независимый депутат), комментируя заявление Президентского центра имени Бориса Ельцина, заявил, что «выступать против своей страны и против своей армии недопустимо».

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