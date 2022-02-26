Барнаул, 26 февраля 2022, 13:13 — REGNUM Из-за «Омикрона» оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. По состоянию на 26 февраля за сутки выявлены 3039 новых носителей (на 211 человек меньше, чем сутками ранее).

Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом
Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом
Vk.com/mihailohlopkov

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Число тестирований увеличилось с 9214 до 10 375 (+1161 за сутки). Количество заболевших пневмонией и ОРВИ увеличилось: 29 583 (на 132 за сутки) и 184 830 (на 2689 за сутки) соответственно. Число тяжелобольных осталось возросло с 524 до 533 (+9 за сутки). Из них 194 подключены к аппаратам ИВЛ (+14 за сутки).

По прежнему много смертей. Общее число жертв SARS-CoV-2 в крае уже достигло 9371 человека, причём 24 из них добавлены в сводку за минувшие сутки. Число госпитализаций в инфекционные госпитали с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией сократилось до 2709 жителей края (-14 за сутки). Кроме этого, 260 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях (-20 за сутки).

Держится высокая заболеваемость среди детей: с начала нового учебного года на Алтае выявлены уже 27 542 зараженных коронавирусом (+449 за сутки). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 228 926 человек, выздоровели 192 018 человек (+ 5037 за сутки).

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