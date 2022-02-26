Барнаул, 26 февраля, 2022, 13:13 — ИА Регнум. Из-за «Омикрона» оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. По состоянию на 26 февраля за сутки выявлены 3039 новых носителей (на 211 человек меньше, чем сутками ранее).

Vk.com/mihailohlopkov Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом

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Число тестирований увеличилось с 9214 до 10 375 (+1161 за сутки). Количество заболевших пневмонией и ОРВИ увеличилось: 29 583 (на 132 за сутки) и 184 830 (на 2689 за сутки) соответственно. Число тяжелобольных возросло с 524 до 533 (+9 за сутки). Из них 194 подключены к аппаратам ИВЛ (+14 за сутки).

По прежнему много смертей. Общее число жертв SARS-CoV-2 в крае уже достигло 9371 человека, причём 24 из них добавлены в сводку за минувшие сутки. Число госпитализаций в инфекционные госпитали с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией сократилось до 2709 жителей края (-14 за сутки). Кроме этого, 260 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях (-20 за сутки).

Держится высокая заболеваемость среди детей: с начала нового учебного года на Алтае выявлены уже 27 542 зараженных коронавирусом (+449 за сутки). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 228 926 человек, выздоровели 192 018 человек (+ 5037 за сутки).

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