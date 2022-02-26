Элиста, 26 февраля, 2022, 13:10 — ИА Регнум. В Калмыкии за истекшие сутки подтверждено 127 случаев заражения коронавирусом, выписаны с выздоровлением ещё 311 пациентов. Такие данные ИА REGNUM привели в региональном оперштабе 26 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Лечение в пяти ковидных госпиталях получает 301 пациент. Состояние 11 человек врачи оценивают как тяжёлое.

За весь период в Калмыкии положительный результат теста на коронавирус получили 46 569 человек, выздоровели 39 794 пациентов. Справиться с COVID-19 не смогли 811 человек.