Киев, , 13:08 — REGNUM В телеграм-сообществе стремительно набирает популярность наблюдение о происходящем Украине известного политконсультанта, востоковеда и одессита Игоря Димитриева. Несколько десятков тысяч пользователей прочли его призыв бояться не русских солдат, а вооруженных украинским правительством «мародёров и идиотов».

Киев Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по защите Донбасса — трансляция»

«Киевляне, хочу хоть в какой-то мере вас успокоить. В ВС РФ очень жёсткая дисциплина, не нужно бояться от военнослужащих необоснованного насилия и мародерства. Они ведут себя адекватно и спокойно, возможно даже слишком, до беспечности, спокойно. Потому не паникуйте, опасность исходит скорее от вооруженных украинским правительством мародеров и идиотов. За вас русские искренне переживают и стараются избегать жертв среди населения даже ценой потерь», — отмечает Игорь Димитриев.

Вероятно, поводом для таких слов послужил инцидент с походом по воду:

«Чуть раньше колонна остановилась возле села. Спецназовцы пошли за водой. Возвращаются — говорят, народ напуган очень. Попросили воды — не выходят, не разговаривают. Говорят, предложили купить воду, разговорились. Жители воду дали. По возвращении спрашивают: «Чего они так напуганы? Что мы, страшные такие?»», — информирует автор.

Напомним, когда украинские власти заявляют о разрушениях гражданской инфраструктуры и жертвах среди мирного украинского населения, целесообразно особо обратить внимание, что на всех без исключения кадрах видеосъемки проезда российских военных колонн местные жители спокойно ходят по улицам, беспрепятственно осуществляют видеосъемку, а личные автомобили украинцев беспрепятственно и безбоязненно едут по дорогам рядом с российской бронетехникой.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса и установлению мира, начатую 24 февраля после просьбы о военной помощи со стороны ДНР и ЛНР по решению президента России Владимира Путина. Редакция ведёт трансляцию обо всем происходящем на Украине.

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