Ростов-на-Дону, , 13:07 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки привились от COVID-19 ещё 3,2 тыс. человек, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 26 февраля.

Вакцинация от коронавируса Mos.ru

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В настоящее время участниками прививочной кампании стали 2 млн 37,91 тыс. человек (+1024 за сутки). Обе дозы антиковидной вакцины получили 1 млн 998,75 тыс. человек (+3262 за сутки).

Всего в Ростовской области привить планируется 2 млн 710 тыс. 710 человек — 80% взрослого населения. Наряду с этим проводится вакцинация от COVID-19 среди подростков в возрасте от 12 до 17 лет.

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